Море слез: звезды оплакивают рано умершего Пухляша

Море слез: звезды оплакивают рано умершего Пухляша
Дмитрий Красилов. Фото: Dmitry Golubovich/www.globallookpress.com
Артисты в шоке от трагедии, случившейся с молодым танцором

Новость об уходе из жизни танцора из Little Big, который скончался в Москве на 30-м году жизни, потрясла российских селебрити. На днях Дмитрий Красилов вдруг пожаловался на здоровье – шоумену стало настолько плохо, что он уехал с работы домой. С тех самых пор он не выходил на связь. Хватившиеся Пухляша коллеги отправились домой, не сумев дозвониться до Дмитрия. Вызвали МЧС, заподозрив неладное, – после этого и увидели тело артиста в его квартире.

"В это невозможно поверить! Дима Красилов... Пухляш! Ты всегда в нашей памяти... Веселый, добродушный, живой! Покойся с миром", – написал в социальных сетях Стас Костюшкин.

А Лолита призналась, что едва ли встречала более светлого человека в своей жизни. Мгновенно ощутила это, едва встретившись впервые с Дмитрием.

"Никогда не слышала тебя без смешинки в голосе... Как тебе это удавалось? Вся страна мигом влюбилась в Пухляша. Давно не плакала", – признается певица.

А шоумен Гарик Харламов признался, что буквально недавно пересекался с Дмитрием на съемках – и тут вдруг узнал, что его уже нет в живых.

"Мои соболезнования родным и близким. Царствия небесного. Земля пухом", – написал Гарик.

По предварительным данным, причиной смерти Красилова стала сердечная недостаточность. По другим данным, к трагедии мог привести лишний вес артиста, как пишет gazetametro.ru. Точная причина в рамках медицинской экспертизы еще не установлена. Популярный танцор ушел из жизни 17 декабря.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник

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