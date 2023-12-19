"Боже, какой он огромный": Савичева охнула от размеров мужа при первом контакте

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Десятый год певица состоит в браке с музыкантом и поэтом Александром Аршиновым. Он учился музыкальном училище имени Гнесиных, затем получил два высших образования, был солистом коллектива "Бухта радости", выступал под псевдонимом McKit, а теперь пишет песни для своей талантливой жены.
Одна из особенностей супруга Савичевой – высокий рост. Около 187 сантиметров. При том что у самой певицы – всего 160.
"Когда я его впервые увидела, мне было 16, а ему 18 лет, – вспоминает Юлия первый контакт. – Он шел мне навстречу, а я думала: "Боже, какой он огромный! Какой он взрослый!" А он потом рассказал мне, что думал обо мне иначе: "Какая она маленькая! Совсем ребенок!"
Высокий рост, по словам певицы, является несомненным достоинством для мужчины. "Я видела еще более высоких парней ростом более двух метров, – говорит артистка. – Но удивляюсь, как эти люди живут, ведь они постоянно сверху на всех смотрят, к тому же могут быть проблемы со спиной и с одеждой".
Напомним, средний рост российского мужчины составляет 175,4 сантиметра, женщины – 165,3 сантиметра.
Знаменитости стараются сохранить работу
Популярная ведущая честно озвучила, что поправилась, и рассказала, почему