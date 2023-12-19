"Боже, какой он огромный": Савичева охнула от размеров мужа при первом контакте

На съемках главного новогоднего концерта для канала НТВ певица Юлия Савичева исполнила в дуэте с Хабибом хит "Расскажи, снегурочка". А за кулисами ее ждал корреспондент "Утро.ру".

Десятый год певица состоит в браке с музыкантом и поэтом Александром Аршиновым. Он учился музыкальном училище имени Гнесиных, затем получил два высших образования, был солистом коллектива "Бухта радости", выступал под псевдонимом McKit, а теперь пишет песни для своей талантливой жены.

Одна из особенностей супруга Савичевой – высокий рост. Около 187 сантиметров. При том что у самой певицы – всего 160.

"Когда я его впервые увидела, мне было 16, а ему 18 лет, – вспоминает Юлия первый контакт. – Он шел мне навстречу, а я думала: "Боже, какой он огромный! Какой он взрослый!" А он потом рассказал мне, что думал обо мне иначе: "Какая она маленькая! Совсем ребенок!"

Высокий рост, по словам певицы, является несомненным достоинством для мужчины. "Я видела еще более высоких парней ростом более двух метров, – говорит артистка. – Но удивляюсь, как эти люди живут, ведь они постоянно сверху на всех смотрят, к тому же могут быть проблемы со спиной и с одеждой".

Напомним, средний рост российского мужчины составляет 175,4 сантиметра, женщины – 165,3 сантиметра.