Покойный Шатунов неожиданно покорил Запад

Наследие артиста продолжает жить

Ставший легендой еще при жизни популярный российский артист Юрий Шатунов покинул этот мир летом прошлого года, однако число его поклонников только продолжает множиться. Так, стало известно, что культовая композиция "Седая ночь" буквально покорила Запад.



За последний месяц эта песня стала очень популярной среди западных пользователей интернет-пространства. Композиция набрала более трех миллионов прослушиваний. Обитатели социальных сетей активно записывают короткие видеоролики под мелодичную песню. По Сети распространились десятки тысяч видео, снятых под "Седую ночь".



Более того, слушатели западных радиостанций часто просят ведущих включить в эфире хит покойного Юрия Шатунова. Таким образом, уже после смерти знаменитый артист неожиданно сумел покорить Запад.



К слову, недавно популярному российскому продюсеру Иосифу Пригожину пришлось заступаться за вдову Юрия Шатунова перед его заклятым врагом.

