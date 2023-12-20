Россияне разнесли Хазанова за резкие слова о патриотизме

Но были и те, кто его поддержал

В социальных сетях появилось видео, на котором известный артист Геннадий Хазанов выступает с резкой речью, посвященной чувству патриотизма и другим остросоциальным вопросам. Подобное спровоцировало грандиозный скандал, поскольку люди увидели в его заявлении антироссийские намеки.

На своем канале на YouTube Хазанов решил поговорить про творчество Льва Толстого и высказать свое отношение к нему. Артист отметил, что писателю принадлежит огромное количество умных мыслей и фраз, которые процитировал перед публикой.

"Сила правительства держится на невежестве народа, и оно знает это и поэтому всегда будет бороться против просвещения", – зачитал он.

Хазанов также вспомнил, что говорил в свое время Толстой о патриотизме. Писатель называл это орудием в руках правителей для достижения собственных властолюбивых и корыстных целей, когда для народа это означает отречься от своего человеческого нутра, разума, совести и приступить к рабскому подчинению.

При этом в Сети высказывания артиста были опубликованы нарезкой, тем самым выдавая все за прямую речь Геннадия Хазанова. Впрочем, некоторые люди посчитали, что знаменитость не просто так выбрал именно труды Толстого для прочтения, учитывая сложный период в стране.

"И этот, обласканный властью, прорезался",

"Так и думала, что он иуда... Чутье не обмануло",

"Ну вот сколько мы будем слушать старых деградантов в состоянии полной деменции?",

"Не знала,что он тоже предатель",

– разнесли россияне Хазанова за резкие слова о патриотизме.

Впрочем, такой позиции придерживались далеко не все. Некоторые граждане, напротив, поблагодарили артиста за то, что напомнил им о творчестве важного и культового русского писателя.

"Вот уж точно, ничего нет нового под солнцем! Спасибо, Геннадий Викторович",

"Спасибо, Геннадий! За возможность перечитать избранные мысли нашего великого мудреца соотечественника",

"Дорогой Геннадий Викторович, снимаю шляпу и благодарю за видео",

– написали ему люди.