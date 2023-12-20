Король гламура Сергей Зверев на седьмом десятке лет вынужден скитаться по отелям

Поющий парикмахер рассказал "Утро.ру" о своем положении

– Останусь сегодня ночевать в гостинице, – поправил Сергей Зверев свежепокрашеную челку. – Мне тут 45 минут пилить по пробкам, хотя пешком – три дома пройти. Но представляете, меня в этом виде (в костюме из золотых пайеток, в ботинках на огромной платформе, подметающих пол брюках-клеш и шляпе метрового диаметра – Прим. ред.) на улице!

Действительно, или побьют, или засмеют, или решат, что под видом премии телеканала Fashion TV у самых стен Кремля разрешили провести индивидуальный лав-парад.

Правда, ночь в отеле "Карлтон" стоит от 57 тысяч до 2 миллионов рублей.

"Ну так и я дорогая звезда, не за три копейки работаю, – заявил поющий парикмахер. – Только предупредил всех в отеле, что никаких ремонтов рядом идти не должно – звезде надо выспаться".

Ну точно как бабе Яге в мультике "Ивашка из дворца пионеров", которая говорила: "Я перед гостями выспаться должна, чтобы свежей быть и красивше".

Красивше 60-летнего Зверева, который в любое время года напоминает новогоднюю елку, вряд ли что-то может быть. Именно поэтому он старается лишний раз не будоражить и без того нервных людей – в метро такая красота не ездит. "В советское время был, – говорит он. – А так пару раз в переход спускался, когда надо было быстро попасть на другую сторону. И на съемках раз был. В итоге там образовалась большая пробка. Меня кое-как вывели специальные службы, потому что пройти было невозможно – люди плотно окружили суперзвезду".

А вот с планами на Новый год 60-летний Зверев пока не определился. "Предлагают мне работу в городах, есть предложения в Москве, – сообщил он. – Концерты просят дать. Я, кстати, гонорары, в отличие от коллег, не поднимал – как были, так и остались".

Но на какие-то большие деньги суперзвезда не рассчитывает. "Какой там доход! Не смешите! Я понимаю – миллионы, триллионы. А у меня что за доход! Смешно!" – сказал Зверев и двинул в номера.