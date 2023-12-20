Выступил против России и сбежал: как сейчас живет актер Феклистов

Артист продолжает работать на российских и заграничных площадках

Знаменитый российский актер Александр Феклисов пропал с экранов и театральной сцены после февраля 2022-го года. Знаменитость, получивший особую славу после сериала "Сваты", выступил против России, заявив, что не поддерживает проиходящее.

Отец Феклисова – военный, но идти по стопам родителя Александр отказался, поступив в театральный. На курсе он считался одним из самых одаренных студентов, поэтому его вскоре стали рекомендовать режиссерам.

В нулевых Александр Феклисов снялся в "Каменской", "Империя под ударом", "Зависть богов" и других проектах. Потом он присоединился к актерскому составу "Сватов", получив эпизодическую роль, но вскоре ветку его персонажа серьезно расширили.

Помимо творческой деятельности, артист занимался еще и общественной. Он подписывал письма с поддержкой оппозиции и не одобрял присоединение Крыма. Тем не менее, на его карьере это не сказывалось – Феклисов продолжал выступать в театре и сниматься для телевизионных проектов. До 2022 года, когда резко высказался на политическую тему, назвав все "стыдом и позором".

Его коллеги, которые считают себя патриотами, утверждали, что могут объяснить позицию артиста только бредом или помешательством. Вскоре его выступления на российской сцене стали отменять.

Недавно стало известно, что Александр Феклисов все же сбежал из России. Например, 30 августа он давал спектакль в испанской Барселоне вместе и некоторыми иноагентами. Все собранные средства шли на гуманитарную помощь украинцам.

При этом, по слухам, в Россию он все же вернется – в декабре и феврале 2024 года в Москве запланированы концерты с его участием.