"Принципы рушатся": Фомин выступил с громкой речью о Газманове

Исполнитель песни "Все будет хорошо" назвал народного артиста РФ "живой легендой"

Митя Фомин считает, что Олег Газманов полностью оправдывает и заслуживает награду, "Легенда Тавриды 2023", которую он получил недавно. Участник группы Hi-Fi выступил с громкой речью о коллеге, назвав его живой легендой.

"У нас сегодня есть уникальная возможность прикоснуться к живой легенде. Почему? Потому что пример всегда заразителен, он всегда воодушевляет, особенно в наше время, когда принципы рушатся, но настоящее остается ", – сказал Фомин в беседе с "Пятым каналом".

18 декабря народный артист России был назван "Легендой Тавриды" 2023 года. Об этом пресс-служба "Тавриды" сообщила в своей группе ВКонтакте. Его песни назвали гимнами поколений, а также похвалили за хорошую физическую форму. Со сцены Олега Газманова поздравил его сын Родион. Также он отметил, что отец внес большой вклад в развитие и становление его творчества.

Ранее народный артист резко высказался о "Русском Радио", назвав его "пригламуренным" и непатриотичным.