Газманов жестко врезал оскорбившему его патриоту Киселеву

Газманов жестко врезал оскорбившему его патриоту Киселеву
Олег Газманов. Фото: Bulkin Sergey/Russian Look/www.globallookpress.com
Основатель "Русского радио" же посчитал, что Газманов не должен писать коммерческие композиции такого характера

Певец Олег Газманов высказался о роли музыки и СМИ во время тех или иных общественно-политических событий. По его мнению, в нынешнее время российскому медиапространству не хватает патриотических композиций, поднимающих боевой дух военнослужащих.

В качестве отрицательного примера исполнитель привел популярную радиостанцию "Русское радио". Газманов заявил, что в ее эфире полностью отсутствуют подобающие сегодняшней ситуации музыкальные произведения.

"Нужно об этом задуматься, почему так происходит", – призвал к размышлениям исполнитель.

По мнению артиста, это связано с тем, что во главе многих российских медиа стоят "пригламуренные" люди, которым не хватает патриотизма. Газманов призвал их пересмотреть свою политику и включить в ротацию больше песен, отражающих стремления и чаяния граждан России. Таким образом он жестко словестно врезал владельцу "Русского радио" Владимиру Киселеву и недвусмысленно намекнул на его недобросовестную работу. 

Киселев, в свою очередь, ранее обвинял Газманова в написании платных патриотических песен, называя его "инвалидом-композитором". Основатель "Землян" отмечал, что патриотизм должен быть душевным порывом, чем-то искренним и бескорыстным, как это было у Иосифа Кобзона. Критикуя Газманова, Киселев отметил, что Кобзон бы "перевернулся в гробу", узнав, что за патриотизм нужно просить деньги.

Ранее сообщалось, что концерты Газманова отменили после громкого скандала.

Источник: NEWS.RU
По теме

"Они любят свою страну": улетевшего Нагиева восхитила жизнь за пределами России

Ведущий в восторге от нового места проживания

Оставьте только эти продукты, и вес уйдет: рецепт сильно похудевшего Панайотова

Александр Панайотов на главном новогоднем концерт страны "Наш новый год" предстал еще сильнее похудевшим и помолодевшим. Для читателей "Утро.ру" он огласил простой, но действенный рецепт

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей