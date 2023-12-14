Газманов жестко врезал оскорбившему его патриоту Киселеву

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Певец Олег Газманов высказался о роли музыки и СМИ во время тех или иных общественно-политических событий. По его мнению, в нынешнее время российскому медиапространству не хватает патриотических композиций, поднимающих боевой дух военнослужащих.
В качестве отрицательного примера исполнитель привел популярную радиостанцию "Русское радио". Газманов заявил, что в ее эфире полностью отсутствуют подобающие сегодняшней ситуации музыкальные произведения.
"Нужно об этом задуматься, почему так происходит", – призвал к размышлениям исполнитель.
По мнению артиста, это связано с тем, что во главе многих российских медиа стоят "пригламуренные" люди, которым не хватает патриотизма. Газманов призвал их пересмотреть свою политику и включить в ротацию больше песен, отражающих стремления и чаяния граждан России. Таким образом он жестко словестно врезал владельцу "Русского радио" Владимиру Киселеву и недвусмысленно намекнул на его недобросовестную работу.
Киселев, в свою очередь, ранее обвинял Газманова в написании платных патриотических песен, называя его "инвалидом-композитором". Основатель "Землян" отмечал, что патриотизм должен быть душевным порывом, чем-то искренним и бескорыстным, как это было у Иосифа Кобзона. Критикуя Газманова, Киселев отметил, что Кобзон бы "перевернулся в гробу", узнав, что за патриотизм нужно просить деньги.
Ранее сообщалось, что концерты Газманова отменили после громкого скандала.
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