Фото абсолютно голого Газманова всплыло в сети

Певец удивил публику

Совсем недавно наследник народного артиста России Родион Газманов угодил в грандиозный скандал. Артист демонстративно поиздевался над лидером отечественной эстрады Ярославом Дроновым, известном широкой аудитории под псевдонимом SHAMAN.

Родион Газманов, выставив совместное фото в социальных сетях, сделал вид, будто бы не знаком с творчеством автора хита "Я русский". Певец призвал своих подписчиков напомнить, чем известен SHAMAN.

Правда, потом сын Олега Газманова дал заднюю и решил оправдаться, мол не собирался подшучивать над Ярославом Дроновым, а скандал раздули журналисты. Так или иначе, свою долю черного пиара 42-летняя звезда все же получила.

Вообще для Родиона Газманова внимание публики довольно важно, поэтому он активно ведет соцсети и общается с поклонниками. Например, вчера артист призвал подписчиков назвать дату, на которую он найдет собственный снимок.

Так в Сети всплыло с 1981 года, на котором изображен маленький и абсолютно голенький Родион Газманов. Певец честно исполнил просьбу поклонника и поделился с публикой детским снимком. Кроме того, музыкант поделился кадрами с фотосессий разных годов.