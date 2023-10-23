Украинцы жестко надругались над патриотами Лепсом и Газмановым

Украинцы жестко надругались над патриотами Лепсом и Газмановым
Фото: Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
Артисты угодили в скандал

Григорий Лепс и Олег Газманов известны не только своим творчеством, но и однозначной политической позицией. Звезды полностью поддержали Россию в украинском конфликте, и теперь они периодически приезжают на фронт со своими выступлениями, а также принимают участие в концертах по поводу громких государственных праздников.

Однако такие взгляды очень не нравятся жителям соседнего государства. Лепс и Газманов давно находятся в списке невъездных на Украину, их поместили под западные санкции. Этого оказалаось недостаточно, поэтому украинцы решили жестко надругаться над артистами-патриотами.

Как стало известно, аккаунты исполнителей на популярном сервисе Spotify были взломаны. Вместо изображений артистов там появилось фото украинского исполнителя Clonnex из Львова, который с пистолетом в руке целится в камеру. Дополнительно на снимке красуется надпись с призывом закончить конфликт на Украине и адрес сайта, куда перейти.

Фото: Spotify

Аккаунт Олега Газманова уже удалось восстановить после взлома, на странице Григория Лепса пока ничего не поменялось. Взломщик утверждает, что планировал получить доступ и к аккаунту SHAMAN, но не смог пробить защиту.

Сейчас российские граждане не могут свободно слушать песни на Spotify – сервис ушел из России после февральских событий.

Ранее Газманов высказался о SHAMAN после жесткого конфликта. 

Источник: Утро.ру
По теме

В НАТО заявили о конфликте в Арктике из-за действий России и Китая

В альянсе следят за происходящим в регионе

Развернули флаг: какие артисты вышли на сцену с символом Украины

Некоторые не постеснялись продемонстрировать свою солидарность с киевским режимом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей