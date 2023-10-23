Украинцы жестко надругались над патриотами Лепсом и Газмановым

Артисты угодили в скандал

Григорий Лепс и Олег Газманов известны не только своим творчеством, но и однозначной политической позицией. Звезды полностью поддержали Россию в украинском конфликте, и теперь они периодически приезжают на фронт со своими выступлениями, а также принимают участие в концертах по поводу громких государственных праздников.

Однако такие взгляды очень не нравятся жителям соседнего государства. Лепс и Газманов давно находятся в списке невъездных на Украину, их поместили под западные санкции. Этого оказалаось недостаточно, поэтому украинцы решили жестко надругаться над артистами-патриотами.

Как стало известно, аккаунты исполнителей на популярном сервисе Spotify были взломаны. Вместо изображений артистов там появилось фото украинского исполнителя Clonnex из Львова, который с пистолетом в руке целится в камеру. Дополнительно на снимке красуется надпись с призывом закончить конфликт на Украине и адрес сайта, куда перейти.

Аккаунт Олега Газманова уже удалось восстановить после взлома, на странице Григория Лепса пока ничего не поменялось. Взломщик утверждает, что планировал получить доступ и к аккаунту SHAMAN, но не смог пробить защиту.

Сейчас российские граждане не могут свободно слушать песни на Spotify – сервис ушел из России после февральских событий.

Ранее Газманов высказался о SHAMAN после жесткого конфликта.