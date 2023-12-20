Майкл Джексон жив: Боня выдала детали встречи с певцом

Майкл Джексон жив: Боня выдала детали встречи с певцом
Виктория Боня. Фото: Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
Телеведущая уверена, что публику обманули

Знаменитая российская блогерша и телеведущая Виктория Боня ошарашила публику, заявив, что на самом деле культовый американский исполнитель Майкл Джексон жив. Девушка уверена, что смерть знаменитости является грандиозным обманом, и на самом деле он продолжает наслаждаться роскошной жизнью.

Дело в том, что Майкла Джексона собственными глазами видела мать модели и телеведущей. Женщина рассказала, что несколько раз встречалась с артистом на курорте в Монако. Мать Бони абсолютно уверена в своей правоте, так как видела "покойного" артиста не менее пяти раз, успела его хорошенько разглядеть, а значит не могла ошибиться.

Родительница блогерши сообщила, что во время случайных встреч Майкл Джексон был в инвалидной коляске, которой управлял сопровождающий. Женщина видела знаменитого певца в отеле в Монако, где отдыхала сама. Боня подчеркнула, что верит в убедительный рассказ родственницы.

Напомним, Майкл Джексон скончался в 2009-м году из-за передозировки медицинскими препаратами.

К слову, ранее Викторию Боню уличили в махинациях на публике.

Источник: Rutube-шоу "Злые языки" ✓ Надежный источник

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