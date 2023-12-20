Майкл Джексон жив: Боня выдала детали встречи с певцом

Телеведущая уверена, что публику обманули

Знаменитая российская блогерша и телеведущая Виктория Боня ошарашила публику, заявив, что на самом деле культовый американский исполнитель Майкл Джексон жив. Девушка уверена, что смерть знаменитости является грандиозным обманом, и на самом деле он продолжает наслаждаться роскошной жизнью.



Дело в том, что Майкла Джексона собственными глазами видела мать модели и телеведущей. Женщина рассказала, что несколько раз встречалась с артистом на курорте в Монако. Мать Бони абсолютно уверена в своей правоте, так как видела "покойного" артиста не менее пяти раз, успела его хорошенько разглядеть, а значит не могла ошибиться.



Родительница блогерши сообщила, что во время случайных встреч Майкл Джексон был в инвалидной коляске, которой управлял сопровождающий. Женщина видела знаменитого певца в отеле в Монако, где отдыхала сама. Боня подчеркнула, что верит в убедительный рассказ родственницы.



Напомним, Майкл Джексон скончался в 2009-м году из-за передозировки медицинскими препаратами.



К слову, ранее Викторию Боню уличили в махинациях на публике.

