Боню уличили в махинациях на публике: "Трусы с поролоном"

Некоторые считают, что красотка нашла "ленивую" альтернативу залу

Внешний вид для представителей шоу-бизнеса играет важнейшую роль. Особенно это касается женского пола, российские артистки, телеведущие и блогерши готовы на многое ради того, чтобы выглядеть привлекательно и сексуально. Иногда дело доходит до откровенных махинаций.



Так, в социальных сетях активно обсуждают кадры с известной блогершей Викторией Боней. Знаменитость вместе со своей подругой ведущей и моделью Аленой Водонаевой поучаствовала в публичном мероприятии. Для выхода в свет теледивы выбрали экстремально смелые наряды.



Девушки обтянули свои ножки полупрозрачными леггинсами, которые больше походили на обычные капроновые колготки. Впрочем, ткань наряда Бони была более плотная. Интернет-пользователи считают, что это было сделано не просто так – тугой материал позволил звезде скрыть махинации с телом.



Пользователи социальных сетей уверены, что на мероприятие Виктория Боня надела специальное белье с наполнителем, которое позволяет визуально увеличить ягодицы. Конечно, такой вариант намного проще, чем прокачивать мышцы в спортивных залах. Действительно, оттопыренная пятая точка знаменитости выглядит очень внушительно.

"Боня в трусах с поролоном. Водонаева просто в трусах", – пишут комментаторы.





К слову, ранее в Сети обсуждали откровенный кадр, на котором грудь похудевшей Бони выпрыгнула из платья.

