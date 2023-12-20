Умер известный советский актер

Звезды не стало на 80-м году жизни

Очередные трагические новости пришли из культурной сферы жизни нашей страны. Сегодня, 20 декабря, стало известно о смерти популярного советского и российского артиста Сергея Григорьевича Рыжова.



Жизнь знаменитости оборвалась в возрасте 79 лет. Заслуженный артист России, лауреат Государственной премии Бурятской ССР скончался в ставшем родным Улан-Удэ. Смерть Сергея Григорьевича явилась большой утратой для его многочисленных поклонников, коллег, родных и близких.



Большую часть своей жизни ныне покойный актер отдал служению Русскому драматическому театру имени Бестужева. За свою карьеру артист успел блистательно сыграть более 150 ролей в различных амплуа. Сергей Григорьевич даже в пожилом возрасте не прекращал работать. Последней премьерой знаменитости стала роль в комедии Островского "На всякого мудреца довольно простоты" (2022 год).



Коллектив культурного учреждения оскорбит вместе с родственниками покойного. В среду, 20 декабря, Сергей Григорьевич должен был радовать детей в образе Деда Мороза, однако судьба распорядилась иначе.



Напомним, ранее стало известно о смерти популярного советского и российского актера Сергея Иванова.

