"С украинским паспортом": опозорившегося Ревву вывели на чистую воду

"С украинским паспортом": опозорившегося Ревву вывели на чистую воду
Александр Ревва. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Возвращение Артура Пирожкова вызвало широкое общественное возмущение

Александр Ревва уехал из России, как только началась СВО. Скандально осудив политику российской власти, шоумен попытался эмигрировать в Испанию вместе с семьей. Однако привыкший жить на широкую ногу Ревва вскоре вынужден был вернуться в Россию, против которой еще недавно так эмоционально высказывался. Сейчас Александр снова влился в ритм российского шоу-бизнеса: разъезжает по концертам и готовится к "Голубому огоньку".

С родителями у шоумена весьма натянутые отношения. С родным отцом Ревва не общается почти 10 лет. Юморист поссорился с родителем, посчитав неправильными политические взгляды Владимира Реввы. Даже с матерью Александр практически не общается. Любовь Рачеева призналась, что сама ищет встречи с сыном и даже покупает билеты на его концерты, чтобы увидеться с ним.

Возвращение Реввы в Россию вызвало много споров и обсуждений. Относительно предприимчивого комика высказался даже руководитель федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, заявивший о наличии украинского паспорта у артиста, который является другом действующего президента Незалежной.

"В воздухе переобулся и вернулся. Таких людей мы относим к категории предателей",  – рассказал Бородин.

Ранее стало известно, что теперь Ревва будет петь на французском языке.

Источник: Московский Комсомолец ✓ Надежный источник

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