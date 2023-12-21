Не с женщиной: с кем в постели встретит Новый год 42-летний сын Газманова

Не с женщиной: с кем в постели встретит Новый год 42-летний сын Газманова
Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру
Певец сделал неожиданное признание

В новогоднюю ночь старший сын Олег Газманова планирует работать. "Дело в возможности много заработать, – пояснил Родион Газманов корреспонденту "Утро.ру". – Просто для меня это драйв, движуха, я еще после ковида не наигрался. Для меня выступление – это подтверждение того, что то, чем я занимаюсь, это хорошо".

После окончания всех концертов, уже утром 1 января Родион планирует встретиться с несколькими друзьями. "Первого числа днем я буду спать. С котом (это большой взрослый пушистый кот Шелдон породы мейн-кун – Прим. ред.), – продолжает Родион. – А 4 января у меня в Москве будет концерт".

А когда же повидать знаменитого отца и его семью?

"Все зависит от наших графиков, – уверяет Газманов-младший. – Как правило, мы встречаемся перед Новым годом. Я заезжаю, чтобы поздравить и пообщаться". 

Главная проблема в том, что подарить человеку, у которого все есть. "Я хочу купить ему какие-то приспособления для мяса, поскольку долгое время Олег Михайлович готовил баранину, а я его пересадил на стейки. И сейчас у него не без моей помощи появились гриль и коптильня", – сообщил 42-летний Родион Газманов. 

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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