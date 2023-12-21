Сергей Лавров указал Земфире* на дверь: концертов в России не дождется

На родине артистке не рады

Известная российская певица Земфира* в свое время пользовалась бесконечным почетом и популярностью в нашей стране. Однако после известных событий прошлого года артистка решила записаться в "пацифистки", осудила действия Кремля и переехала в Европу. Своим мнением по поводу шансов Земфиры* вернуться в Россию поделился популярный продюсер Сергей Лавров.



Стоит отметить, что артистка постоянно намекает на свое видение событий, развернувшихся на международной арене. Недавно она устроила провокацию с желто-синими цветами. Певица вынесла на сцену в Лондоне два шарика, которые вместе образовали украинский флаг.



Широкий резонанс в социальных сетях получил пост Земфиры* с фотографией, на которой запечатлена лежащая под елкой футболка. Там были указаны города предстоящего тура знаменитости, среди которых значились и российские. Видимо, певица рассчитывает на грандиозное возвращение в нашу страну с концертами.



Однако Сергей Лавров уверен, что у Земфиры* мало шансов вернуть себе былое влияние. Так что звезде, скорее всего, укажут на дверь при попытке вернуться в российский шоу-бизнес. В первую очередь, организаторы не хотят с ней работать из-за вздорного характера. Кроме того, российские зрители вряд ли будут рады возвращению иноагентши.

"Ей стол не так накрыли в гримёрке – она может перевернуть скатерть, все разбить. Земфира* – настоящий мужик в юбке", – резко отметил продюсер.

*признана иностранным агентом на территории Российской Федерации.