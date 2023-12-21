Сергей Лавров указал Земфире* на дверь: концертов в России не дождется

Сергей Лавров указал Земфире* на дверь: концертов в России не дождется
Земфира*. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
На родине артистке не рады

Известная российская певица Земфира* в свое время пользовалась бесконечным почетом и популярностью в нашей стране. Однако после известных событий прошлого года артистка решила записаться в "пацифистки", осудила действия Кремля и переехала в Европу. Своим мнением по поводу шансов Земфиры* вернуться в Россию поделился популярный продюсер Сергей Лавров.

Стоит отметить, что артистка постоянно намекает на свое видение событий, развернувшихся на международной арене. Недавно она устроила провокацию с желто-синими цветами. Певица вынесла на сцену в Лондоне два шарика, которые вместе образовали украинский флаг.

Широкий резонанс в социальных сетях получил пост Земфиры* с фотографией, на которой запечатлена лежащая под елкой футболка. Там были указаны города предстоящего тура знаменитости, среди которых значились и российские. Видимо, певица рассчитывает на грандиозное возвращение в нашу страну с концертами.

Однако Сергей Лавров уверен, что у Земфиры* мало шансов вернуть себе былое влияние. Так что звезде, скорее всего, укажут на дверь при попытке вернуться в российский шоу-бизнес. В первую очередь, организаторы не хотят с ней работать из-за вздорного характера. Кроме того, российские зрители вряд ли будут рады возвращению иноагентши.

"Ей стол не так накрыли в гримёрке – она может перевернуть скатерть, все разбить. Земфира* – настоящий мужик в юбке", – резко отметил продюсер.

*признана иностранным агентом на территории Российской Федерации.


Источник: Абзац ✓ Надежный источник

Награжденную в Москве Орбакайте припечатали к стенке

Людей возмущает, что "ставшая американкой" певица остается в почете

Названа причина вражды Малахова с Борисовым после скандала на "Пусть говорят"

Ведущие смогли помириться только спустя долгое время

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей