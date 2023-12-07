Земфира* устроила провокацию с желто-синим флагом

Земфира* устроила провокацию с желто-синим флагом
Фото: соцсети
Знаменитость не упускает возможности сделать резкое заявление

Российская певица Земфира* последние почти два года живет в Европе. Туда она перебралась из-за своих политических взглядов. Сейчас в России знаменитость ничего не держит – выступать на российской сцене она не может, плюс все друзья тоже уехали из страны прочь. 

Недавно в соцсети распространилось видео, на котором Земфира* выступает в Лондоне. Артистка решила исполнить перед публикой свою недавно написанную песню "Не стреляйте", которую она посвятила происходящему. Не обошлось без провокаций.

На лондонскую сцену Земфира* вынесла два шарика, которые вместе образовали желто-украинский флаг. Посыл певицы был однозначным и невероятно восхитил украинцев, которые были зрителями на ее концерте.

Фото: соцсети

В комментариях украинская публика осталась в восторге от перфоманса, оставив ей массу довольных записей под публикацией. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что недавно Земфиру* застукали в центре Москвы.

*признана иноагентом в РФ

Источник: TVCenter
По теме

"Дела плохи": медсестра рассказала об ужасном состоянии Пугачевой

Знаменитости становится хуже с каждым днем

Земфира* устроила провокацию с желто-синим флагом

Знаменитость не упускает возможности сделать резкое заявление

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей