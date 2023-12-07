Земфира* устроила провокацию с желто-синим флагом

Знаменитость не упускает возможности сделать резкое заявление

Российская певица Земфира* последние почти два года живет в Европе. Туда она перебралась из-за своих политических взглядов. Сейчас в России знаменитость ничего не держит – выступать на российской сцене она не может, плюс все друзья тоже уехали из страны прочь.

Недавно в соцсети распространилось видео, на котором Земфира* выступает в Лондоне. Артистка решила исполнить перед публикой свою недавно написанную песню "Не стреляйте", которую она посвятила происходящему. Не обошлось без провокаций.

На лондонскую сцену Земфира* вынесла два шарика, которые вместе образовали желто-украинский флаг. Посыл певицы был однозначным и невероятно восхитил украинцев, которые были зрителями на ее концерте.

В комментариях украинская публика осталась в восторге от перфоманса, оставив ей массу довольных записей под публикацией.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что недавно Земфиру* застукали в центре Москвы.

*признана иноагентом в РФ