Куда пропал снимавшийся на Украине российский актер Евгений Сидихин

Куда пропал снимавшийся на Украине российский актер Евгений Сидихин
Евгений Сидихин. Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда "Бандитского Петербурга" покорил сердца россиян

События февраля прошлого года разделили жизни многих на до и после. Особенное негодование у россиян вызывает поведение знаменитостей, которые внезапно решили отвернуться от России. На этом фоне каждый артист оказывается под пристальным вниманием. Так, журналистов заинтересовал актер Евгений Сидихин, который в свое время активно сотрудничал с украинскими режиссерами.

Евгений получил безграничное признание публики и всероссийскую известность после того, как блистательно отыграл в нашумевшей киноленте "Бандитский Петербург". Этот фильм многих артистов сделал звездами.   

Известно, что никаких резких заявлений от Евгения Сидихина не поступало. Однако примерно год назад он с тревогой отзывался о том, что происходит на территории украинского государства. Впрочем, достаточно быстро Сидихин залег на дно и перестал высказываться по военной теме.

Более того, сейчас, несмотря на серьезные связи с украинским кинематографом, Сидихин ведет трудовую деятельность исключительно на территории России. На светских тусовках Евгений практически не появляется, однако продолжает сниматься. Только за текущий год он сыграл в трех телесериалах, а также прокатился по стране с гастролями театральной постановки "Судьба в подарок".

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как складывается судьба звезды телесериала "Нюхач".

Источник: News.ru ✓ Надежный источник

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