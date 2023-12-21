Отказался от Михалкова и продолжает сниматься: что известно о звезде "Нюхача"

Актер заявил, что звездный режиссер уже ничему не сможет его научить

Российский актер театра и кино Кирилл Кяро, получивший известность по ролям в сериалах "Ликвидация" и "Нюхач", в последние годы редко появляется на публике и мало снимается в кино. О его нынешней жизни известно немного.

Родился Кирилл в 1975 году в Таллине. Во время учебы в школе посещал театральный кружок при Русском театре Эстонии. После окончания школы перебрался в Москву и поступил в Театральное училище имени Щукина на курс Марины Пантелеевой.

По окончании обучения служил два года в Московском драматическом театре. Затем вернулся на родину, где работал в труппе Русского театра Таллина. В 2002 году дебютировал в кино.

В 2005 году исполнил первую заметную роль в сериале "Убойная сила-6". После этого вернулся в Москву и стал активно сниматься в кино и сериалах. Наибольшую известность ему принесли проекты "Ликвидация", "Нюхач" и его продолжения.

В 2022 году Кирилл Кяро продолжал активную творческую деятельность. Так, он вел цикл телепередач "ПСИХО" о распространенных психических расстройствах.

Летом в интервью актер заявил, что вряд ли захочет сотрудничать с известным режиссером Никитой Михалковым в силу разности взглядов и мировоззрения.

"Ничему я у него уже не научусь", – высказался тогда Кирилл.



В ответ Михалков отметил, что даже не был знаком с творчеством Кяро.



Несмотря на этот инцидент, Кирилл продолжает сниматься в кино. В 2022 году на экраны вышло несколько картин с его участием, в том числе фильмы "Синдром" и "У людей так бывает", а также сериалы "Цербер", "Диагноз "Везучая" и "Блеск". Так что творческая активность артиста по-прежнему на высоком уровне.



Кирилл Кяро уже много лет состоит в фактическом браке с Юлией Дузь. У пары подрастает дочь Мира 2018 года рождения. Живут они в Москве. Как отмечает актер, в скором времени планируют официально оформить свои отношения.

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