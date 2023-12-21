Отказался от Михалкова и продолжает сниматься: что известно о звезде "Нюхача"

Отказался от Михалкова и продолжает сниматься: что известно о звезде "Нюхача"
Кирилл Кяро. Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/www.globallookpress.com
Актер заявил, что звездный режиссер уже ничему не сможет его научить

Российский актер театра и кино Кирилл Кяро, получивший известность по ролям в сериалах "Ликвидация" и "Нюхач", в последние годы редко появляется на публике и мало снимается в кино. О его нынешней жизни известно немного.

Родился Кирилл в 1975 году в Таллине. Во время учебы в школе посещал театральный кружок при Русском театре Эстонии. После окончания школы перебрался в Москву и поступил в Театральное училище имени Щукина на курс Марины Пантелеевой.

По окончании обучения служил два года в Московском драматическом театре. Затем вернулся на родину, где работал в труппе Русского театра Таллина. В 2002 году дебютировал в кино.

В 2005 году исполнил первую заметную роль в сериале "Убойная сила-6". После этого вернулся в Москву и стал активно сниматься в кино и сериалах. Наибольшую известность ему принесли проекты "Ликвидация", "Нюхач" и его продолжения.

В 2022 году Кирилл Кяро продолжал активную творческую деятельность. Так, он вел цикл телепередач "ПСИХО" о распространенных психических расстройствах.

Летом в интервью актер заявил, что вряд ли захочет сотрудничать с известным режиссером Никитой Михалковым в силу разности взглядов и мировоззрения.

"Ничему я у него уже не научусь", – высказался тогда Кирилл.

В ответ Михалков отметил, что даже не был знаком с творчеством Кяро.

Несмотря на этот инцидент, Кирилл продолжает сниматься в кино. В 2022 году на экраны вышло несколько картин с его участием, в том числе фильмы "Синдром" и "У людей так бывает", а также сериалы "Цербер", "Диагноз "Везучая" и "Блеск". Так что творческая активность артиста по-прежнему на высоком уровне.

Кирилл Кяро уже много лет состоит в фактическом браке с Юлией Дузь. У пары подрастает дочь Мира 2018 года рождения. Живут они в Москве. Как отмечает актер, в скором времени планируют официально оформить свои отношения.

Ранее сообщалось, почему "Букины" стартуют без "Лены Полено".

Источник: NEWS.RU ✓ Надежный источник
По теме

Награжденную в Москве Орбакайте припечатали к стенке

Людей возмущает, что "ставшая американкой" певица остается в почете

Названа причина вражды Малахова с Борисовым после скандала на "Пусть говорят"

Ведущие смогли помириться только спустя долгое время

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей