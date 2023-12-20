Никита Михалков впервые заговорил о тяжелом ударе от Олега Меньшикова

Никита Михалков впервые заговорил о тяжелом ударе от Олега Меньшикова
Никита Михалков. Фото: Petrov Sergey/Russian Look/www.globallookpress.com
Режиссер признался, что никак не мог ожидать подобного от актера

Никита Михалков – известный русский кинорежиссер, продюсер и актер, чьему авторству принадлежат "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Пять вечеров" и многие другие выдающиеся киноленты. К каждой своей работе Михалков подходит со всей ответственностью и полной самоотдачей, ожидая того же от других. Однако коллеги, как показывает практика, не всегда оправдывают ожидания режиссера.

В недавнем интервью Надежде Стрелец Михалков поделился историей о том, как 15 лет назад Олег Меньшиков нанес ему серьезный удар.

По словам Михалкова, в то время он работал над фильмом "12", в котором Меньшиков должен был сыграть роль главного героя. Казалось бы, все шло по плану и ничто не предвещало беды, однако за два дня до начала съемок Меньшиков неожиданно позвонил ему и сообщил, что не сможет участвовать в проекте. В итоге роль отдали Сергею Маковецкому.

"Это был серьезный удар", – признал Никита Сергеевич, отметив, что на подобные вещи невозможно просто закрыть глаза.

Несмотря на то, что с тех пор прошло 15 лет, резкий отказ со стороны именитого актера до сих пор ранит режиссера. В интервью он впервые поделился этой историей.

Ранее Михалков устроил скандал после увольнения из-за взглядов на СВО.

Источник: YouTube-канал Надежды Стрелец ✓ Надежный источник
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