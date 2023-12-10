По бизнесу Никиты Михалкова в России нанесли серьезный удар

По бизнесу Никиты Михалкова в России нанесли серьезный удар
Никита Михалков. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Счета одной из компаний режиссера арестованы

Федеральная налоговая служба арестовала расчетный счет ООО "Темино-Лесное" – речь идет об организации с одним зарегистрированным сотрудником, который и является генеральным директором подозрительной конторы. "Темино-Лесное" взяло в аренду 30 тыс. гектаров на территории Нижегородской области. 

Несколько лет назад фирма смогла в судебном порядке добиться уменьшения платы за участок с 4 млн рублей до ежегодных 366 тысяч. Учредителем компании является российский режиссер Никита Михалков, передает Mash. До сих пор о претензиях налоговой к киноделу не было ничего известно. Однако расчетный счет ООО в "Инкаробанке", тем не менее, арестован.

Судя по открытым данным, компания занимается "лесоводством и прочая лесохозяйственной деятельностью" (смежная компания ООО "Темино-Павловское" занимается переработкой лесоматериалов, производством мебели и его комплектующих). За 2022-й год выручка предприятия составила всего лишь 14 миллионов рублей.

А ранее "Утро" рассказывало о заграничной недвижимости российского режиссера.

Источник: Mash • Требует проверки
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