Куда разведенный Михалков съехал от жены: что произошло с режиссером

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Первой супругой Никиты Михалкова стала одна из первых красавиц советского кинематографа Анастасия Вертинская. Артист влюбился в нее до безпамятства, и однажды она ответила ему взаимностью – так было положено начало отношений знаменитостей, которые позже переросли в брак.
Однако спустя три года союз распался из-за бытовых трудностей. Самый известный случай был, когда Михалков требовал от Вертинской чистить и готовить рыбу, которую он привозил со своей любимой рыбалки. Артистке все это было не по душе – она рвалась к новым ролям, сцене.
Разрыв спокойным не был. Разведенный Михалков съехал от жены, поселившись на время у своего друга Сергея Никоненко. В недавнем интервью артист рассказал, что происходило тогда с режиссером.
"Никита Михалков, уйдя от первой жены Анастасии Вертинской попросился переночевать пару раз, а прожил восемь месяцев", – вспомнил он.
По словам Никоненко, в те годы к нему часто захаживали именитые гости – Шукшин, Филатов, Матвеев и другие. Он встречал их сковородкой с картошкой и все вместе проводили вечера.
Ранее стало известно, куда в последнее время пропал Никита Михалков.
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