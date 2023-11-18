Михалков устроил скандал после увольнения из-за взглядов на СВО

Михалков устроил скандал после увольнения из-за взглядов на СВО
Фото: Petrov Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
Артист не стал скрывать своих эмоций на публике

Прославленный и любимый многими россиянами Никита Михалков известен своей активной общественной позицией. Его взгляды уважают и поддерживают многие люди в стране, поэтому каждое заявление артиста слушают с особым вниманием. 

Недавно, например, он высказался в адрес ставшего не так давно популярным певца SHAMAN. Он подчеркнул, что совершенно не имеет ничего против такого творчества, особенно, если человек хорошо поет. В то же время Михалков устроил скандал после увольнения актрисы Олеси Железняк из-за взглядов на СВО. 

Режиссер не понимает, как такое могло произойти в российском обществе периода военного конфликта. Во время выступления на Санкт-Петербургском международном культурном форуме он не стал скрывать, что испытывает по этому поводу невероятное недоумение. 

Артист напомнил, что партнер на главной роли отказался играть вместе с Железняк, обосновав все разными взглядами по отношению к происходящему. 

"И не его лишают роли, а Олесю. Блин, вы что? Это как? Это как?!", – недовольно произнес Михалков.

Сама Железняк признавалась, что не держит обиды на своего коллегу. Она указала, что ее взгляды и поступки продиктованы порывами души, а не попытками продвинуться дальше в актерской карьере. 

Источник: News.ru
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