Михалков устроил скандал после увольнения из-за взглядов на СВО

Артист не стал скрывать своих эмоций на публике

Прославленный и любимый многими россиянами Никита Михалков известен своей активной общественной позицией. Его взгляды уважают и поддерживают многие люди в стране, поэтому каждое заявление артиста слушают с особым вниманием.

Недавно, например, он высказался в адрес ставшего не так давно популярным певца SHAMAN. Он подчеркнул, что совершенно не имеет ничего против такого творчества, особенно, если человек хорошо поет. В то же время Михалков устроил скандал после увольнения актрисы Олеси Железняк из-за взглядов на СВО.

Режиссер не понимает, как такое могло произойти в российском обществе периода военного конфликта. Во время выступления на Санкт-Петербургском международном культурном форуме он не стал скрывать, что испытывает по этому поводу невероятное недоумение.

Артист напомнил, что партнер на главной роли отказался играть вместе с Железняк, обосновав все разными взглядами по отношению к происходящему.

"И не его лишают роли, а Олесю. Блин, вы что? Это как? Это как?!", – недовольно произнес Михалков.

Сама Железняк признавалась, что не держит обиды на своего коллегу. Она указала, что ее взгляды и поступки продиктованы порывами души, а не попытками продвинуться дальше в актерской карьере.