Звезде "Сватов" отказали в роли из-за патриотической позиции

Олеся Железняк рассказала, как поддержка армии влияет на ее кинокарьеру

Олеся Железняк, известная россиянам в том числе и по нашумевшему сериалу "Сваты", с самого начала спецоперации открыто поддерживает российские Вооруженные силы. Актриса недоумевает, как могли многие ее коллеги бросить страну в такой сложный период. Сама Олеся нередко приезжает в госпитали, чтобы выступить для раненых бойцов.

На востребованности Олеси как актрисы патриотическая позиция, по ее словам, особо не сказывается, хотя недавно случилась странная история. Звезду пригласили на роль, утвердили. Время шло, но на съемки ее не звали. И вдруг выяснилось, что один из актеров, назначенных на главную роль, категорически отказывается участвовать в одних проектах с Железняк как раз-таки из-за ее позиции.

Какое-то время Олеся обижалась на артиста, но потом отпустила эту ситуацию. Она сказала, что меньше всего ей хочется произвести впечатление, будто весь этот патриотизм она проявляет ради выгоды.



"Выгоды нет никакой. И президента я в своих соцсетях поздравила только потому, что захотела поздравить", – призналась актриса.



Ранее мы писали, что Олеся Железняк пришла в крайнее удивление от перемен в поведении президента Украины Владимира Зеленского.

