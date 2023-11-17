После поручения Путина Эрнст сделал важное заявление

Продюсер решился на ответственный шаг

Глава Первого канал Константин Эрнст выступил с инициативой организовать в России новый песенный конкурс на замену "Евровидению", организаторы которого запретили россиянам принимать в нем участие. Он заявил, что у него уже есть задумка, которую можно реализовать в следующем году. И название мероприятию готово – "ИнтерВидение".

"Это свободная трибуна, на которой все страны смогут представлять образцы своей популярной музыки", – отметил он.

По словам Эрнста, в первую очередь в конкурсе предлагают принять участие артистам из стран БРИКС, но и другие тоже смогут представить свое творчество, если захотят.

Предварительно, событие могут сделать ежегодным, если оно хорошо пройдет в следующем году.

При этом режиссер Никита Михалков утверждает, что Эрнст сделал важное заявление о конкурсе именно после поручения Путина. По просьбе артиста президент поговорил в Китае с Си Цзиньпином о возможности развивать культурную интеграцию между странами.

"Си поддержал это и даже предложил сделать "Евровидение" такое евроазиатское. Теперь все дело в тех, кому это поручают", – сказал он.

Также ранее Никита Михалков высказался о творчестве артиста-патриота SHAMAN, который стал невероятно популярен в последнее время. Режиссер назвал его прекрасным певцом и отметил, что ничего не имеет против него, указывает телеканал "360".

В то же время говорить о сбежавшей из России Алле Пугачевой он отказался. Единственное – Михалков пожелал знаменитости крепкого здоровья, сообщает Общественная служба новостей.