Эрнст назвал замену Васильеву на "Модном приговоре"

Гендиректор Первого канала готов выставить другую кандидатуру

В прошлом году Первый канал на неопределенный срок прекратил работу развлекательных шоу. Не так давно в эфир вернули некоторые из них – и на этот раз телебоссы решили порадовать зрителей новостью о возвращении "Модного приговора".

Наконец, информацию огласил сам генеральный директор первой кнопки Константин Эрнст, лаконично заявив, что программа возвращается в эфир, однако уже без Александра Васильева.

"Старый ведущий не будет участвовать", – высказался Эрнст.

По словам Эрнста, ведущей программы может стать Эвелина Хромченко, ранее громившая героев выпусков в качестве стороны обвинения. Однако более подробной информации нет – неизвестно даже о дате первого выпуска программы, которая не выходила в эфир больше года.

Кстати, сам Васильев рассказывал, почему программу не могли запустить в период специальной операции (которая, впрочем, длится до сих пор). Все дело было в трансляции рекламы для женщин – лаков, парфюмерии и белья западного производства. Учитывая массовый уход западных брендов из страны, финансировать программу стало некому.

Нашел ли Первый канал средства на запуск шоу на этот раз – неизвестно. Кстати, сам историк моды выражал уверенность, что "Модный приговор" – прошлый формат. Поэтому программа лишена будущего.