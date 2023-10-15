Отрекшийся от России Васильев угодил в новый скандал

Отрекшийся от России Васильев угодил в новый скандал
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
У него нашли многомиллионые долги

Историк моды Александр Васильев никогда не скрывал своих прозападных взглядов. Знаменитость долгое время жил в Европе, что продолжает делать по сей день, иногда возвращась в Москву на короткий срок.

Как известно, после февраля Васильев он окончательно отрекся от России – на латвийских ресурсах было опубликовано большое письмо-обращение, в котором он расставил все точки над i. Телеведущий заявил, что всецело поддерживает Европу и требует сохранения ее целостности и культуры. После этого отношение россиян к нему стало пренебрежительным.

Тем не менее, от российского бизнеса после всех заявлений Васильев отказываться не стал. До сих пор его компания по продаже украшений получает выручку – только в прошлом году ее чистая прибыль составила 2,2 млн рублей. Однако отчисления в пенсионный фонд организация не делает, из-за чего историк моды угодил в новый скандал.

"Компанию Александра Васильева уже штрафовали и ранее за недоуплату в пенсионный фонд. Сейчас же общая задолженность фирмы – 1 152 627 рублей", – сообщает Mash.

Собирается ли знаменитость погашать долг неизвестно. Сам Васильев уверен, что все его проблемы в России связаны с некой высокопоставленной дамой, которой он однажды отказал, и теперь она строит ему свои козни. 

Источник: Mash • Требует проверки
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