Какое наказание понес Михалков за шалости с молоденькой актрисой

Какое наказание понес Михалков за шалости с молоденькой актрисой
Никита Михалков. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Режиссера застукали прямо у всех на глазах

Уже много лет легендарный режиссер Никита Михалков счастлив в браке со второй женой Татьяной Михалковой. Супруги прожили вместе полвека и воспитали троих замечательных детей. Поэтому сегодня мало кто вспоминает о том, что в жизни постановщика была и другая любовь.

Как известно, впервые Никита Михалков пошел в загс с Анастасией Вертинской, которая была его однокурсницей. Влюбленные пробыли вместе всего несколько лет, но их историю с полной уверенностью можно назвать насыщенной. Впрочем, чувства к такой яркой красавице принесли режиссеру не только множество приятных эмоций, но и неприятности. Одна из них произошла еще в студенческие годы

На одном из занятий в Щукинском театральном училище Михалков понес наказание за шалости с молоденькой актрисой. Он и другие студенты, в числе которых была Анастасия Вертинская, решили сыграть в игру прямо во время лекции преподавателя Леонида Шихматова. Учащиеся делали упражнение на память физических действий, представляя, что перед ними лежит мертвая крыса, к которой нельзя прикасаться. В какой-то момент Михалков увлекся и опустил руку на коленку однокурснице, а затем понес за это наказание.

Преподаватель расценил действия студента как откровенную наглость и выпроводил его из аудитории. Подробности случившегося долгое время оставались тайной для публики. Позже забавной историей поделилась Вертинская. В недавно изданных дневниках Шихматова актриса вспомнила и прокомментировала этот случай.

Ранее "Утро.ру" писали о том, почему Кончаловский и Михалков отвернулись от Андрейченко.

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ФОТО: ИТАР-ТАСС ФОТО: ИТАР-ТАСС ФОТО: ИТАР-ТАСС
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Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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