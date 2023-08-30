Стереть с лица земли: спевшую на фоне "пылающего Кремля" Тину Кароль жестоко наказали

Певица поплатилась за свои действия

Украинская певица Татьяна Либерман, выступающая под псевдонимом Тина Кароль, недавно решилась на очередную русофобскую выходку. Артистка на одном из концертов во время выступления спела на фоне анимированного изображения в виде пылающего Кремля. При этом ее песня сопровождалась звуками взрывов.

Российскую актрису Марию Кожевникову возмутили такие действия. Судя по всему, больные фантазии украинских звезд, которым никогда не суждено сбиться, переходят все грани разумного. Актриса призвала жестоко наказать таких "знаменитостей", и самым лучшим наказанием для них будет забвение.

Кожевникова уверена, что такими дурацкими выходками украинские звезды пытаются хоть как-то напомнить о себе, ведь они со временем уходят в забытье, и денег на родине им много не заработать. В связи с этим звезда призвала перестать упоминать артистов-русофобов.

"Нужно поменьше пиарить этих артистов. Для артиста самое страшное – это забвение, когда про него не пишут и не говорят... Хоть на голове ты стой, для нас ты стерт с лица земли", – отметила Кожевникова.

Напомним, Тина Кароль родилась и выросла в российском Магадане. Позже ее семья перебралась на Украину. Народная артистка Украины стала весьма популярной в своей стране и представляла ее на "Евровидении". Тина Кароль была наставницей украинской адаптации шоу "Голос".