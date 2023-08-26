"Такие кульбиты творят": Кудрявцева высмеяла бежавших в Европу украинок

"Такие кульбиты творят": Кудрявцева высмеяла бежавших в Европу украинок
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущая в шоке от поведения дам, решивших поразвлечься подальше от супругов

Лера Кудрявцева следит за информационной повесткой и самое интересное комментирует в своем телеграм-канале. Недавно телезвезда не прошла мимо новости о возможной легализации фильмов для взрослых на Украине. Такой законопроект был зарегистрирован в Верховной Раде. 

Кудрявцева считает правильным направление, которое выбрало руководство в сопредельной стране в этом вопросе. "Девчонки такие кульбиты творят в Европе", – высмеяла ведущая шоу "Секрет на миллион" отправившихся на Запад украинок. 

Лера призналась, что не только слышала, но и видела, чем занимаются покинувшие родную страну украинские девушки, которые, кстати, замужем. Мол, пока супруги находятся в Киеве, барышни занимаются тем самым в Европе. 

"Это, конечно, трындец", – прокомментировала удивленная Кудрявцева.

Следом телезвезда сделала еще одну публикацию в телеграм-канале, в которой пожалела украинских мужчин, очевидно, тех, кто женат на занимающихся на Западе непотребствами девушках.

Ранее Лера Кудрявцева раскритиковала мужчин, которые стали "маменькиными сынками". Дескать, это явление становится распространенным. Телеведущая считает, что в скором времени возможна эра матриархата. Слова знаменитости приводило "Утро.ру". 

Источник: Telegram / @lerakudryavtseva ✓ Надежный источник
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