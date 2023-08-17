Униженная Кудрявцева публично осадила хамоватого Рогова

Униженная Кудрявцева публично осадила хамоватого Рогова
Лера Кудрявцева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Телеведущую поддержали коллеги

Популярная российская актриса и телеведущая Лера Кудрявцева, известная жестким и прямолинейным характером, разумеется, не оставила без ответа хамские высказывания не менее популярного стилиста Александра Рогова. Звезда не дала себя в обиду и публично осадила модного блогера.

Накануне Александр Рогов решил продемонстрировать публике свое экспертное мнение и прошелся по образам российских звезд в уничижительном тоне. На первом месте его антирейтинга оказался певец Митя Фомин, а Лере Кудрявцевой досталось лишь скромное пятое место.

Впрочем, даже этого хватило, чтобы звезда НТВ поставила на место стилиста. Она опубликовала в социальных сетях подборку фотографий с нелепыми, на ее взгляд, образами шоумена и сопроводила снимки язвительными надписями.

"Няша-Саша. Всех научит, как надо одеваться", – поиронизировала Лера Кудрявцева.

На этом телеведущая не остановилась, она также показала поклонникам реакцию коллег по цеху. Они тоже язвительно прокомментировали образы Александра Рогова и поддержали Леру Кудрявцеву.

Кстати, стилисту пришлись не по вкусу также наряды народного артиста России Филиппа Киркорова. Однако блогер великодушно согласился привести в порядок образ поп-короля. Кстати, певец уже вляпался в скандал из-за Ольги Бузовой, которая тоже попала в антирейтинг.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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