"Стыд и срам": кадры Кудрявцевой без одежды опубликовали в Сети

"Стыд и срам": кадры Кудрявцевой без одежды опубликовали в Сети
Лера Кудрявцева. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Такого от ведущей не ожидали

Российской ведущей Лере Кудрявцевой 52 года, однако выглядит она намного моложе своих лет, и периодически это доказывает. Звезда может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом, поэтому не стесняется своего тела. 

Сейчас телеведущая отдыхает с подругой в Сен-Тропе. Оттуда она публикует яркие фото и видео. На днях в аккаунте Кудрявцевой появились сверхоткровенные кадры, на которыых были видны обнаженные ягодицы звезды. 

Так Кудрявцева решила расслабиться с самого утра, искупавшись в бассейне полностью обнаженной. Звезда прыгнула в воду с разбега, показав фанатам свою упругую пятую точку. При этом ведущая не стала украшать кадры ни фильтрами, ни какой-либо ретушью. Так что несколько тысяч подписчиков звезды смогли насладиться ее естественным видом.

Лера Кудрявцева. Фото: соцсети

Однако такой контент понравился далеко не всем. Вместе с комплиментами на ведущую посыпались гневные комментарии. 

"Аппетитная попка", "Фу, стыд и срам", "Лера, в ваши годы таким не занимаются. Как не стыдно?", "Боже, что с вами стало. Где культура? Где воспитание", – написали россияне. 

Ранее "Утро.ру" писали о том, что Сергей Лазарев поиздевался над раздвинувшей ноги Лерой Кудрявцевой. 

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Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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