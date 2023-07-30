"Стыд и срам": кадры Кудрявцевой без одежды опубликовали в Сети

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Российской ведущей Лере Кудрявцевой 52 года, однако выглядит она намного моложе своих лет, и периодически это доказывает. Звезда может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом, поэтому не стесняется своего тела.
Сейчас телеведущая отдыхает с подругой в Сен-Тропе. Оттуда она публикует яркие фото и видео. На днях в аккаунте Кудрявцевой появились сверхоткровенные кадры, на которыых были видны обнаженные ягодицы звезды.
Однако такой контент понравился далеко не всем. Вместе с комплиментами на ведущую посыпались гневные комментарии.
"Аппетитная попка", "Фу, стыд и срам", "Лера, в ваши годы таким не занимаются. Как не стыдно?", "Боже, что с вами стало. Где культура? Где воспитание", – написали россияне.
Ранее "Утро.ру" писали о том, что Сергей Лазарев поиздевался над раздвинувшей ноги Лерой Кудрявцевой.
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