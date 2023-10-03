Вопиющая выходка: почему Кончаловский и Михалков отвернулись от Андрейченко

Вопиющая выходка: почему Кончаловский и Михалков отвернулись от Андрейченко
Наталья Андрейченко. Фото: Dmitriy Vorontsov / Russian Look / www.globallookpress.com
Что заставило режиссеров вычеркнуть актрису из своей жизни

Когда-то Наталья Андрейченко была очень уважаемой персоной в российском кинематографе. Артистка активно строила карьеру и много снималась, а режиссеры с удовольствием приглашали ее в новые проекты. Теперь же звезду фильма "Мэри Поппинс, до свидания" практически невозможно увидеть на экранах. И дело не только в том, что актриса давно уехала из России.

Не секрет, что в свое время Наталья Андрейченко водила тесную дружбу с Андреем Кончаловским. Более того, какое-то время у актрисы и знаменитого режиссера даже были романтические отношения. Интрижка продлилась недолго, однако главной причиной их ссоры стало не расставание, а вопиющая выходка артистки на съемках одного из проектов.

Андрейченко признавалась, что была дружна с семьей Кончаловского. Но ее проступок во время работы над фильмом "Сибириада" все перечеркнул. В один из съемочных дней звезда не появилась на площадке из-за тусовки с однокурсниками. Артистку долго искали, а когда нашли, та была уже не в состоянии выполнить свою работу качественно. Чтобы наказать Андрейченко за возмутительный поступок, режиссер полностью вычеркнул ее из своей жизни. Вслед за ним от работы и общения с актрисой отказался и Никита Михалков.

"Сказал: "Никогда тебя больше снимать не буду". И не снимает. И Кончаловский тоже", – рассказывала артистка.

Впрочем, нет ничего удивительного в том, что коллеги массово отвернулись от звезды. Наталья Андрейченко не скрывала, что не всегда вела себя прилично в доме приятелей, а однажды даже серьезно нахулиганила, разгромив ворота.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что 67-летняя Андрейченко показала натуральное лицо

Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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