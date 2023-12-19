"Это не кино": Михалков с неожиданной резкостью высказался о фильмах Рязанова

"Это не кино": Михалков с неожиданной резкостью высказался о фильмах Рязанова
Никита Михалков. Фото: Bulkin Sergey/www.globallookpress.com
Легендарный и любимые многие россиянам картины пришлись не по вкусу киномэтру

Кинорежиссер Никита Михалков в последнем интервью Надежде Стрелец рассказал о давнем конфликте с ныне покойным Эльдаром Рязановым, народные картины которого не может описать как "кино".

При этом Никита Сергеевич считает своего покойного коллегу "умным кинорежиссером": видит в его работах драматургию на весьма достойном уровне, однако сам исходит из того, что для него понятие "кино" имеет несколько иной смысл. Правда, Михалкову по душе "Ирония судьбы", где, с его слов, прекрасно сочетается драматургия с актерской игрой.

Стрелец вспомнила, что когда-то между двумя режиссерами произошел конфликт. Однако Никита Сергеевич придерживается иной точки зрения: конфликта не было и в помине.

"Он был среди тех, кто уходил из союза, организовывал свой союз и говорил про узурпацию власти", – пояснил режиссер.

Натянуты отношения Михалкова и с Олегом Меньшиковым, который отказался ранее от роли в картине киномэтра "12". Режиссер признается, что решение коллеги воспринял крайне болезненно. Меньшиков отказался от роли буквально за пару дней до старта съемочного процесса. Михалков этого не забудет никогда.

В тот момент Олег написал письмо с уведомлением об отказе от съемок. А позже они пересеклись на съемках "Утомленных солнцем". Меньшиков, со слов киномэтра, не стал завершать работу в проекте и покинул его. Тот поступок со стороны коллеги Михалков воспринял "профессиональным оскорблением".

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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