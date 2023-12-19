"Жестоко наказывал": как Михалков отреагировал на свадьбу дочери с грузином

Режиссер не принял выбор наследницы

Никита Михалков изначально не одобрял выбор дочери Надежды, которая однажды привела в дом обаятельного Резо Гигинеишвили. Отец явно был не рад такой кандидатуре – что, собственно, и не скрывал. Теперь, спустя годы после развода, мэтр считает, что судьба сама наказала наследницу.

Михалков находится в прекрасных отношениях с детьми. Всегда готов оказать помощь и посодействовать мудрым советом. И, увидев однажды в своем доме Резо вместе с Надей, весьма неприятно удивился. И выбор ее не принял.

Однако режиссер прекрасно понимал, к чему приведет попытка вмешаться. Поэтому оставался в стороне. Сейчас, уже после развода пары, Никита Сергеевич считает, что сделанный выбор наказал обоих – и Надежду, и самого Резо. Михалков же осознавал с самого начала, каковы будут последствия.

"Этот выбор жестоко их наказывал. Я не показывал, что ее решение мне не близко. Обаяние грузина все равно переживет все мои слова", – разоткровенничался Михалков в интервью Надежде Стрелец.

В те годы в светских кругах ходили разговоры, что мэтр действительно не рад зятю. Естественно, никаких публичных разговоров на эту тему не велось. И дела у молодого режиссера Гигинеишвили резко пошли в гору– он постоянно работал на съемках, пользуясь статусом зятя такой уважаемой персоны.

Позднее, конечно, Надежда вспомнила отцовские слова, когда столкнулась с первыми серьезными проблемами в браке. И тут отец сказал, что теперь придется терпеть, чтобы довести все дело до финального конца и пройти эту непростую дорогу. Вмешиваться же Михалков не собирался.

В итоге никто не стал раскрывать причины развода. А вот в близких кругах говорили, что супруги так и не ужились, как ни пытались сделать это ради детей. По другим слухам, все началось из-за предполагаемой "интриги" Резо с Надеждой Оболенцевой, его следующей супругой. И в 2017 году Надежда Михалкова подала на развод.