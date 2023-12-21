Дочь Хазанова заявила иностранцам про "страшную правду" о России

Наследница юмориста давно обитает за границей

Дочь популярного российского сатирика Геннадия Хазанова Алиса частенько позволяет себе критические заявления в отношении России. Сам юморист после известных событий прошлого года без лишнего шума уехал на лечение в Латвию. При этом обласканный в свое время властями лицедей нередко позволяет себе пространственные изречения неоднозначного характера. Недавно в очередной раз отличилась Алиса Хазанова.



Разумеется, Хазанов сделал все для того, чтобы наследница сумела построить блестящую карьеру. Алиса является актрисой театра и кино, а также кинорежиссером и продюсером. Хазанова-младшая долгое время жила в Европе, а в Россию приезжала на заработки. Теперь ее жизнь протекает "между Лондоном и Берлином".



В недавней беседе с немецким изданием Bild Хазанова заявила иностранцам о "страшной правде" про Россию. Алиса пафосно отметила, что жаждет поделиться какой-то важной и ужасающей информацией с другими государствами.



Предполагается, что речь идет о новой театральной постановке, в которой сыграет дочка Геннадия Хазанова. Впрочем, Алиса не стала пояснять, что конкретно имеет в виду. Однако добавила, что после февраля прошлого года "нам не хватало слов, которые мы нашли в монологах спектакля".



К слову, самого Хазанова недавно разнесли за резкие слова о патриотизме.

