Дочь Рязанова резко поставила на место Михалкова за критику отца

Дочь Рязанова резко поставила на место Михалкова за критику отца
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Ранее режиссер раскритиковал творчество коллеги

Несколько дней назад Никита Михалков дал интервью Надежде Стрелец и признался, что не считает произведения Эльдара Рязанова достойными звания "кино". По его словам, это только "фильмы" и не более.

Журналисты решили поинтересоваться у наследници Рязанова, его дочери Ольги, как она относится к подобным заявлениям. Та, в свою очередь, резко поставила Михалкова на место за критику отца. 

"Я вообще не хочу комментировать этого ***",  – поделилась дочь знаменитого режиссера.

Наследница Рязанова отметила, что до этого не знала о подобном заявлении Михалкова в адрес отца, но после обращения журналистов обязательно посмотрит его интервью. Своим мнением после делиться она не собирается.

Напомним, Михалков ранее заявил, что работы Эльдара Рязанова слишком лиричные. При этом он признался, что отношения между ним и режиссером были крайне нятянутыми после того, как Никиту Сергеевича назначили руководителем Союза Кинематографистов. Тогда Рязанов покинул команду и попытался создать свою версию организации.

Источник: Daily Storm

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