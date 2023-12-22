Прощай, Пухляш: душераздирающие кадры похорон Дмитрия Красилова

Прощай, Пухляш: душераздирающие кадры похорон Дмитрия Красилова
Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру
Зал прощания на Троекуровском кладбище Москвы считается самым большим в Москве. Он вмещает около 500 человек. Именно здесь сегодня отдают последние почести Дмитрию "Пухляшу" Красилову. Хотя поклонников у него - миллионы

В 2020-м Дмитрий Красилов обрел популярность благодаря клипу на песню Uno группы Little Big (Минюст признал иноагентом основателя и солиста коллектива). В том же году Пухляш по итогам читательского голосования оказался на второй строчке в предварительном рейтинге Forbes 30 самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет. Он набрал 12,1% голосов в номинации "Искусство". Потом были проекты "Караоке" и "Поехали!" на МУЗ-ТВ, и "Танцы" на ТНТ, и "Фантастика" на Первом канале... Карьера была на взлете, но оборвалась внезапно...

Дмитрий Красилов умер 18 декабря 2023 года в своей квартире на улице Академика Янгеля в столичном районе Чертаново Южное. Причиной его смерти явилась эндокринопатия (нарушение деятельности эндокринных желез)...

Феликс Грозданов / Утро.ру

Проститься с ним пришли сотрудники МУЗ-ТВ, участники КВН, где он выступал, певцы Нилетто и Стас Костюшкин, актриса Елена Борщева. Они все говорили слова поддержки семье – сестра и мама Пухляша были у гроба. Но как можно подержать людей в таком страшном горе... Душераздирающие кадры траурной церемонии оказались в распоряжении "Утро.ру".

Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

Гроб с телом шоу-мена теперь отправится в последнее путешествие. Пухляш будет похоронен на родине – в городе Заринске Алтайского края.

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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