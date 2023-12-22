Надели любимые вещи: как в гробу выглядит Дмитрий "Пухляш" Красилов

В Москве простились с 29-летним шоу-меном

Троекуровское кладбище было открыто в 1962 года как филиал Новодевичьего. Это место погребения многих знаменитых людей, внесших вклад в развитие мировой культуры, медицины и искусства. Сегодня здесь прощаются с Дмитрием "Пухляшом" Красиловым.

У роскошного гроба сидят самые близкие люди скоропостижно скончавшегося 29-летнего Дмитрия Красилова. Мама – начальник на ТЭЦ завода в Заринске Алтайского края, сестра также трудится на заводе. Для них сегодня – тяжелый день...

В гробу – их самый дорогой человек, наш любимый Пухляш. Он одет в свои любимые вещи – салатовую толстовку и салатовую же вязаную шапочку, черный жилет и любимые бусы. Ему нравился этот образ. Таким мы его запомним.

Проститься с шоу-меном пришли звезды "Дома-2", Стас Костюшкин, Елена Борщева, продюсер Сергей Дворцов. Для всех них Пухляш был другом.

Напомним, Дмитрий Красилов умер 18 декабря 2023 года в своей квартире на улице Академика Янгеля в столичном районе Чертаново Южное. Причиной его смерти явилась эндокринопатия (нарушение деятельности эндокринных желез). Он будет похоронен на малой родине.

