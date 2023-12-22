Всего 120 человек: артисты предпочли веселые корпоративы похоронам Пухляша

Всего 120 человек: артисты предпочли веселые корпоративы похоронам Пухляша
Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру
Как Москва прощалась с Дмитрием Красиловым

Дмитрий Красилов скоропостижно умер 18 декабря 2023 года в своей квартире на улице Академика Янгеля в столичном районе Чертаново Южное. Причиной его смерти явилась эндокринопатия (нарушение деятельности эндокринных желез).

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Прощание с ним состоялось в похоронном доме "Троекурово". Отдать последние почести артисту пришли всего около 120 человек из многомиллионной Москвы. Хотя, судя по числу постов в соцсетях от скорбящих звезд, тут должен был оказаться весь отечественный шоу-бизнес. Но артисты погоревали у себя на страницах и отправились жить дальше. Сейчас горячая пора корпоративов, некогда ходить по похоронам.

<img src=&#34;https://pics.utro.ru/utro_photos/previewbig/2023/12/22/1541329-50608.jpg&#34; alt=&#34;Феликс Грозданов / Утро.ру&#34; width=&#34;1239&#34; height=&#34;752&#34;/>

В итоге у гроба Пухляша из знаменитостей были лишь ведущие канала МУЗ-ТВ, где работал Красилов, актеры театра, в котором он служил какое-то время, певцы Нилетто и Стас Костюшкин, актриса Елена Борщева, звезды "Дома-2" и продюсер Сергей Дворцов. Но зато их слова у гроба были самыми честными, самыми важными.

<img src=&#34;https://pics.utro.ru/utro_photos/previewbig/2023/12/22/1541329-50608.jpg&#34; alt=&#34;Феликс Грозданов / Утро.ру&#34; width=&#34;1239&#34; height=&#34;752&#34;/>

Гроб будет отправлен на родину Красилова – в город Заринск Алтайского края. Любимому и самому солнечному артисту эстрады, театра и кино было всего 29 лет...

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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