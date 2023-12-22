До слез: пронзительныы кадра прощания матери "Пухляша" перед закрытием гроба

На Троекуровском кладбище простились с Дмитрием "Пуляшом" Красиловым. Корреспондент "Утро.ру" побывал на траурной церемонии

Венок прислала киностудия имени Горького. А отдать последние почести артисту пришли его коллеги по театру, КВНу, каналу МУЗ-ТВ. Среди говоривших слова у гроба были Нилетто, Стас Костюшкин, Елена Борщева. А перед тем, как закрыть крышку, мать Пухляша Галина Бернардовна, поблагодарила всех, кто поддерживает ее в эти трудные дни.

"Спасибо за то что так встретили Диму в Москве, – обратилась она к присутствующим. - Я очень переживала за него, думала: "Как же он здесь вообще один в таком большой городе?" Думала, как же мой маленький будет… А он отвечал: "Мам, ничего, все хорошо“. Когда приехала через полгода в столицу, я была поражена, что вокруг Димы столько хороших людей…"

Среди таких была и Ида Галич, которая помогла финансово в организации похорон. Теперь гроб с телом, благодаря ее сердечному участию, отравится на малую родину Пухляша – в город Заринск Алтайского края.

Напомним, Дмитрий Касилов умер 18 декабря 2023 года в своей квартире на улице Академика Янгеля в столичном районе Чертаново Южное. Причиной его смерти явилась эндокринопатия (нарушение деятельности эндокринных желез). Ему было всего 29 лет.

