Певице Славе пришлось вызывать скорую

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Исполнительница Анастасия Сланевская рассказала, что вдруг сильно сдала. В личном блоге певица призналась, что заболела. Настолько, что это отразится на записи песен – у звезды сел голос.
"Мы все заболели гриппом. Всю ночь вызывали нам скорую", – приводит "Пятый канал" слова певицы.
Звезда решила попросить у Зеленого деревянного Дракона крепкого здоровья в предстоящем году – и обещала фанатам встречу уже в 2024-м году, пожелав никому не болеть.
А ранее Слава отреагировала на появление поп-короля Филиппа Киркорова на скандальной вечеринке у блогера Анастасии Ивлеевой.
Пока одни защищают телеведущую, другие уверены, что у нее явно "не все дома"