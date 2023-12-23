Певице Славе пришлось вызывать скорую

Певице Славе пришлось вызывать скорую
Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Звезду скосила серьезная болезнь

Исполнительница Анастасия Сланевская рассказала, что вдруг сильно сдала. В личном блоге певица призналась, что заболела. Настолько, что это отразится на записи песен – у звезды сел голос.

"Мы все заболели гриппом. Всю ночь вызывали нам скорую", – приводит "Пятый канал" слова певицы.

Звезда решила попросить у Зеленого деревянного Дракона крепкого здоровья в предстоящем году – и обещала фанатам встречу уже в 2024-м году, пожелав никому не болеть.

А ранее Слава отреагировала на появление поп-короля Филиппа Киркорова на скандальной вечеринке у блогера Анастасии Ивлеевой.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник

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