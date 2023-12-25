Всего 43 года: умер известный российский артист

Внезапная смерть знаменитости потрясла страну

К сожалению, практически каждый день в информационном пространстве появляются некрологи, посвященные выдающимся культурным деятелям. Накануне, 24 декабря, стало известно о смерти актера театра и кино Алексея Черных. Талантливому артисту было всего 43 года – его внезапный уход поразил коллег и поклонников.



Несчастье случилось с молодым артистом из-за проблем со здоровьем. Жизнь обаятельного и талантливого актера оборвалась после инфаркта, передает телеканал "360". К сожалению, сердца людей, которые всех себя отдают творчеству, часто не выдерживают.



Алексей Черных служил в популярном столичном театре Et Cetera, напоминает телеканал RT. Харизматичный актер пользовался бесконечной любовью публики и уважением коллег. Худрук театра Александр Калягин подчеркнул, что ныне покойный артист был одним из самых выдающихся служителей культурного учреждения, на молодого актера возлагались огромные надежды. К сожалению, жизнь распорядилась так, что творческим планам Алексея уже не суждено сбыться.



Ранее были опубликованы пронзительные кадры прощания с "Пухляшом".

