Всего 43 года: умер известный российский артист

Всего 43 года: умер известный российский артист
Фото: www.unsplash.com
Внезапная смерть знаменитости потрясла страну

К сожалению, практически каждый день в информационном пространстве появляются некрологи, посвященные выдающимся культурным деятелям. Накануне, 24 декабря, стало известно о смерти актера театра и кино Алексея Черных. Талантливому артисту было всего 43 года – его внезапный уход поразил коллег и поклонников.

Несчастье случилось с молодым артистом из-за проблем со здоровьем. Жизнь обаятельного и талантливого актера оборвалась после инфаркта, передает телеканал "360". К сожалению, сердца людей, которые всех себя отдают творчеству, часто не выдерживают.

Алексей Черных служил в популярном столичном театре Et Cetera, напоминает телеканал RT. Харизматичный актер пользовался бесконечной любовью публики и уважением коллег. Худрук театра Александр Калягин подчеркнул, что ныне покойный артист был одним из самых выдающихся служителей культурного учреждения, на молодого актера возлагались огромные надежды. К сожалению, жизнь распорядилась так, что творческим планам Алексея уже не суждено сбыться.

Ранее были опубликованы пронзительные кадры прощания с "Пухляшом".

Источник: Et Cetera ✓ Надежный источник

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