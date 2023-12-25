Из гламура в Коломну: сын Сергея Зверева пожаловался на нищету

Из гламура в Коломну: сын Сергея Зверева пожаловался на нищету
Сергей Зверев. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звездный ребенок выживает, как может

Когда-то шоумен Сергей Зверев усыновил из детского дома мальчика. Назвав ребенка в честь себя, Сергеем, звездный родитель рассчитывал, что сын пойдет по его стопам: окунется в мир шоу-бизнеса и станет блистать на сцене. Однако Сергей Зверев-младший выбрал свой путь, что “Короля гламура” не устроило и сын с отцом разорвали отношения.
 
Недавно в интервью сын Зверева рассказал, что буквально выживает без помощи родителя. Он вынужден ухаживать за престарелым мужчиной за койко-место в квартире. Работает молодой человек в Коломенском доме культуры звукорежиссером и получает за это 18 тысяч рублей. Чтобы сэкономить, приходится питаться в столовой на работе, а по ночам работать таксистом.
 
Интервью эпатажного родителя не разжалобило, и Сергей Зверев-старший отметил, что в 30 лет просить помощи у родителей стыдно. Кроме того, “Король гламура” рассказал, что приемный сын не работал ни дня, регулярно звонит знакомым артиста и просит у них денег.
 
Ранее Сергей Зверев жаловался, что ему катастрофически не везет с отелями, потому что "со всех сторон занимаются любовью".

Источник: НТВ ✓ Надежный источник

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