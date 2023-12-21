"Со всех сторон занимаются любовью": Зверев пожаловался на невезение в отелях

Исполнителю еще ни разу не удавалось выспаться по-человечески

Сергей Зверев пожаловался, что ему не везет с номерами в отелях. После тяжелых концертов стилист предпочитает остановиться поблизости и отдохнуть. Однако каждый раз оказывается, что в соседнем номере либо делают ремонт, либо парочки занимаются любовью.

"Я говорю: А можно меня поселить так, чтоб никто никого не ****** (ублажал – прим. ред.)? Можно, чтоб я спокойно спал?" – поделился шоумен.

На вопрос "Почему бы не поехать домой?" стилист ответил, что при всем желании добираться по пробкам после тяжелого мероприятия не хочется. Даже если оказывается, что до дома недалеко, пойти пешком он не может, ведь в сценическом костюме на улице либо засмеют, либо побьют.

Также Зверев вспомнил в интервью "Пятому каналу", как однажды ему пришлось пешком спуститься в переход, чтобы попасть на другую сторону дороги. В результате звезду увели спецслужбы. Фанаты окружили его так, что образовалась пробка.