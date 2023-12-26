Появились новости о смерти Джеки Чана после госпитализации

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Несколько дней назад в Сети всплыла информация о неожиданной госпитализации известного актера китайского происхождения Джеки Чана. Утверждалось, что он находится в критическом состоянии. Подтверждения сведений опубликовано не было.
Источники заявили, что 69-летний артист пребывает в шанхайской клинике Lin Shan, где за его жизнь борются врачи. Насколько информация правдивая неясно – официальных подтверждений со стороны представителей артиста до сих пор нет, сообщает "Пятый канал". Дополнительно некоторые журналисты обратили внимание, что часть источников, которая публиковала сведения о госпитализации Чана, была заблокирована.
На этом фоне начали появляться новости и о возможной смерти Джеки Чана после госпитализации. Люди в соцсетях пишут, что артист является чуть ли не национальным героем в Китае, поэтому публика может остро воспринять такое известие. И сейчас представители знаменитости могут решать, как лучше донести все до общественности. При этом весомых оснований для таких домыслов нет.
Официально Джеки Чан сейчас занят работой, он должен принять участие в съемках продолжения картины "Каратэ-пацан".
В 2020 году китайско-американский актер переболел коронавирусом. Болезнь протекала у него в легкой форме.
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