Не пропустите самое интересное: афиша с 30 декабря по 18 января

Впереди самый семейный, самый любимый и самый добрый праздник - Новый год. Выходные будут длинными. Проведите их интересно и с пользой для души и тела!

КОНЦЕРТ

Музыка Александра Зацепина

В рамках V Зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета в Москве прозвучит музыка старейшего композитора отечественного кино Александра Зацепина. В качестве солистов выступят артисты Большого и театра "Новая опера" Эльмира Караханова (сопрано), Виктория Шевцова (сопрано), Полина Шамаева (меццо-сопрано), Давид Посулихин (тенор), Николай Землянских (баритон), в сопровождении Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" под управлением маэстро Юрия Башмета. Кроме того, на концерте ожидается и сам великий мастер, творческий тандем которого с маэстро Башметом не оставит никого равнодушным.

16 января, Концертный зал им. Чайковского.

"Ария"

Только в последних числах декабря музыканты этой группы позволяют себе переодеться в костюмы Дедов Морозов, включить в сет-лист самые необычные песни, облачив в тяжелые риффы популярные советские шлягеры, и вволю поджемовать на самые вольные темы. Будет, как всегда, – ярко и талантливо! Новогодние концерты "Арии" всегда проходят в уютной домашней атмосфере, чтобы каждый присутствующий смог проникнуться праздничным настроением.

30 декабря, Известия Hall.

"Звезды Русского Радио"

Большой праздничный концерт, организованный "Русской Медиагруппой", состоится в рамках выставки-форума "Россия". Грандиозное шоу состоится около фонтана Дружбы Народов. Гостей праздника ждет невероятная атмосфера, чувство всеобщего единения, море улыбок и хорошего настроения. Для вас споют Наталья Подольская, Митя Фомин, группа "Земляне", Ирина Дубцова, Нюша, Денис Клявер, Роман Архипов, Александр Еловских и другие.

30 ноября, ВДНХ.

ТЕАТР

"Снегурочка"

Постановочная команда спектакля, в состав которой вошли режиссер-постановщик Сергей Власов, художник-постановщик лауреат "Золотой Маски" Ксения Сорокина, исполнительница народных песен Татьяна Куртукова-Макеева, постановщик танцев и трюков каскадер, чемпион России по спортивному фехтованию Сергей Козлов, художник по свету лауреат "Золотой Маски" Елена Перельман внимательно перечитала пьесу, взяв за исходное определение жанра "Весенняя сказка", которое дал своей пьесе Островский. В итоге на передний план вышли берендеи – народ, название которого Островский позаимствовал в хрониках, грезя об идеальном обществе, живущим по законам любви. Снегурочка здесь – необходимая жертва, которую, согласно преданиям, рогатая богиня-олениха каждую весну отдаёт миру во имя его процветания. Несмотря на серьезный подтекст, талантливая молодая труппа театра "Револьвер" сумела вдохнуть в классическую драму неудержимую энергию юности.

7 января, "Театр в Хамовниках".

"Русский крест"

Спектакль поставлен по поэме "Русский крест" Николая Мельникова. Это постановка о пути русского человека к спасению. Исполнитель – Алексей Полтавский, режиссер-постановщик и художник-сценограф – заслуженная артистка России Евдокия Германова.

7 января, Дом-музей Михаила Щепкина.





МЮЗИКЛ

"Кабаре"

Вас ждет красок, безупречное вокальное исполнение и сложная сюжетная линия. Это история Салли Боулз, молодой английской певицы, живущей в Берлине 30-х годов, и ее бурных любовных отношениях на фоне набирающего политическую силу фашизма. Роль Салли играет Анастасия Стоцкая, которая обладает роскошными вокальными данными и несомненным актерским талантом. История в "Кабаре" – яркий пример того, как жить и как выживать. Сохранить достоинство и потерять все? Или прогнуться и быть обладателем лучшего?

30 декабря, 3, 5 января, Центральный зал МСПК на Вернадского.

ФЕСТИВАЛЬ

"Новый год в соборе"

Каждый год фонд Collegium Musicum готовит специальную серию новогодних концертов. Афиша составлена так, чтобы на концерты можно было прийти всей семьей: популярная классика от барокко до джаза и любимые программы наших слушателей звучат в потрясающей акустике, а особую атмосферу помогает создавать масштабная проекция на купол. Фестиваль откроется в предновогодние вечера: слушателей ждут "Времена года" Вивальди и знаменитая классика и музыка из балета "Щелкунчик". Она будет звучать в волшебном дуэте хрустальной арфы и органа с масштабной песочной анимацией.

30 и 31 декабря, кафедральный собор Святых Петра и Павла.



ВЫСТАВКА

"Уникальная Россия"

Это крупнейшая выставка, демонстрирующая все разнообразие декоративно-прикладного, ювелирного искусства и народных художественных промыслов России. На выставке-форуме будут также представлены живопись, историко-музейная экспозиция, православное искусство, скульптура, архитектура, антиквариат. Мероприятие будет сопровождаться деловой, культурной и конкурсной программами, модными показами и презентациями. Посетители смогут полюбоваться авторской керамикой и фарфором, лаковой миниатюрой, эмальерным искусством, художественной обработкой стекла, металла, камня, виртуозной резьбой по кости и дереву, кружевоплетением и вышивкой.

С 18 января по 4 февраля, Гостиный двор.

КАТКИ

"Серебряный лед"

Это самый большой каток на востоке Москвы, зимняя Нарния: теплый свет огней, уютная атмосфера и сверкающий простор на площади около 11 000 м². Каток разделён на две площадки с разными типами покрытия: искусственный лёд занимает 3 300 м² и естественный лед – 8 000 м².



М. Партизанская, Соколиная гора.

"Ходынское поле"

Это каток с атмосферной музыкой, live-выступлениями диджеев и музыкантов. Площадь катка 1200 м².



М. ЦСКА.

"Красная Пресня"

CIty-каток в парке – это атмосфера мегаполиса, неон и драйв. Каток охвачен неоновым светом, а сверху на его гостей смотрят небоскребы Москва-Сити. На территории две площадки: искусственный лед (800 м²) и натуральный (600 м²) – для тех, кто делает первые шаги на льду или учится кататься.

М. Улица 1905 года, Выставочная/Деловой центр.

"Коломенское"

Это ледовая площадка с вековой историей и "ламповой" атмосферой. Один из старейших в Москве (существует еще с XIX в.). В шаговой доступности от катка находятся знаковые достопримечательности Коломенского: Музей деревянного зодчества под открытым небом, Усадьбы кузнеца и крестьянина. Площадь естественного катка 3 000 м².

М. Коломенская, Кленовый бульвар.

Точное расписание смотрите на сайтах парков и на сайте www.katok.prokachu.club.

