"Модный приговор" возвращается: Первый канал нашел замену опальному Васильеву

"Модный приговор" возвращается: Первый канал нашел замену опальному Васильеву
Фото: пресс-служба
Проект выйдет в эфир в новом оформлении и с новыми лицами в студии

Программа о моде и стиле "Модный приговор" выходила в эфире Первого канала с 2007 года. Правда, весной 2022-го в связи с изменением сетки вещания на политическую, а также в связи с уходом зарубежных модных брендов с российского рынка, передача из эфира исчезла. А 29 декабря 2022 года ведущий Александр Васильев сообщил об истечении его контракта с Первым каналом.

Его продлять не стали, потому что историк моды занимает яростную русофобскую позицию. Он, в частности, предрек России "беспрецедентную изоляцию" и ядерную войну, а также заявил, что молится "за целостность границ и уважение к культурному наследию Европы".  

Теперь шоу о возвращается в эфир без опального Васильева. И возвращается в формате телевизионного кастинга. Главная интрига – кто же займет вакантные места Судьи и Защитника?

Кандидаты на роль Судьи: актер Игорь Верник, стилист Александр Рогов, теле– и радиоведущий Александр Анатольевич, стилист Даниил Грачёв, теле– и радиоведущий Константин Михайлов.

Фото: пресс-служба

Кандидаты на роль Защитника: телеведущая Татьяна Геворкян, писательница и блогер Арина Холина, шоумен Антон Лаврентьев, певица Мия Бойка.

Фото: пресс-служба

В ближайшее время все они появятся в студии "Модного приговора" и попробуют завоевать зрительские сердца. Непростой выбор авторы передачи предлагают доверить зрителям. Онлайн-голосование за новых ведущих будет объявлено после того, как все претенденты побывают в эфире.

Фото: пресс-служба

И только кресло Обвинителя не обсуждается – с основания программы и по сей день его занимает Эвелина Хромченко.  

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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