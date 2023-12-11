Вышвырнутый из Первого канала Васильев с издевкой высказался о россиянах

Вышвырнутый из Первого канала Васильев с издевкой высказался о россиянах
Александр Васильев. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Историк моды не может забыть родную страну, которую постоянно ругает

Телеведущий Александр Васильев, со скандалом покинувший Россию, в одном из недавних интервью латвийским журналистам вновь проехался по россиянам. Чтобы продемонстрировать приверженность западным ценностям, телеведущий выдал целый монолог.

В ходе диалога с ведущими историк моды заявил, что россияне, с его слов, настолько глупы, что якобы готовы верить всему, что льется в их уши. Мол, в Европе царит одна грязь с антисанитарией, и огромный процент населения России неимоверно счастлив из-за своего материального благополучия, видя в этом высший предел собственных мечтаний.

"Что лучший климат, самые лучшие продукты и красивые женщины. Спортсмены, писатели, войны, политики. Никто не может изменить это. Ментальность...", – сокрушается Васильев, рассуждая о населении родной страны.

Кстати, не так давно Васильев объявился, на удивление, как раз в российской столице. Выступив с целой лекцией в зале перед студентами Московского государственного университета, искусствовед угодил в крупный скандал. Россияне, мягко говоря, были не сильно рады появлению искусствоведа, который давно описывает их нелестными эпитетами.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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