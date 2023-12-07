Вернувшегося назад Васильева вышвырнули с работы в России

Вернувшегося назад Васильева вышвырнули с работы в России
Фото: Mos.ru/wikimedia
Видеть его в заведении больше не хотят

Историк моды Александр Васильев вернулся обратно в Россию. Знаменитость засняли во время лекции в МГУ, а также на презентации его книги в Москве. Публику подобное положение дел возмущает – в Сети народ критикует его и припоминает все слова, сказанные в адрес страны, российской культуры и другие резкие высказывания.

Например, некоторое время назад Васильев говорил, что эмигранты возвращаются назад только в тех случаях, когда заканчиваются деньги за границей. 

"Давно его пора в иноагенты", "Кому этот шарфик нафталиновый интересен? Пусть валит в свой Париж, он им так восхищался, там клопы, крысы и арабы", – возмущаются в его адрес россияне.

После разразившегося скандала МГУ пришлось оправдаться за трудоустройство Васильева на фоне его открытой позиции. Как пояснили в учебном заведении, у историка моды был заключен контракт для преподавания на спецкурсе "Теория и индустрия моды". Он был приглашенным экспертом. 

При этом после 31 декабря Александра Васильева вышвырнут с этой работы в России – контракт со знаменитостью подойдет к концу, и продлевать его дальше никто не собирается, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Ранее замену Васильеву нашли и на передаче "Модный приговор".

Источник: РИА "Новости"
По теме

Вырежут или нет: решена судьба героини Ахеджаковой в "Иронии судьбы"

Директор "Мосфильма" рассказал, что будет с героиней артистки в популярном фильме

Объявлена дата возвращения отрекшегося от русского языка Бурковского

Знаменитость появится в России через месяц

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей