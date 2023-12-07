Вернувшегося назад Васильева вышвырнули с работы в России

Видеть его в заведении больше не хотят

Историк моды Александр Васильев вернулся обратно в Россию. Знаменитость засняли во время лекции в МГУ, а также на презентации его книги в Москве. Публику подобное положение дел возмущает – в Сети народ критикует его и припоминает все слова, сказанные в адрес страны, российской культуры и другие резкие высказывания.

Например, некоторое время назад Васильев говорил, что эмигранты возвращаются назад только в тех случаях, когда заканчиваются деньги за границей.

"Давно его пора в иноагенты", "Кому этот шарфик нафталиновый интересен? Пусть валит в свой Париж, он им так восхищался, там клопы, крысы и арабы", – возмущаются в его адрес россияне.

После разразившегося скандала МГУ пришлось оправдаться за трудоустройство Васильева на фоне его открытой позиции. Как пояснили в учебном заведении, у историка моды был заключен контракт для преподавания на спецкурсе "Теория и индустрия моды". Он был приглашенным экспертом.

При этом после 31 декабря Александра Васильева вышвырнут с этой работы в России – контракт со знаменитостью подойдет к концу, и продлевать его дальше никто не собирается, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Ранее замену Васильеву нашли и на передаче "Модный приговор".